Anconetani ai Caraibi: l'amara sorpresa dell'isola di Tortola vietata

ANCONA - Respinti da Tortola, durante la crociera dei sogni nei Caraibi. Ci sono anche un centinaio di marchigiani a bordo di Costa Favolosa, molti dei quali residenti ad Ancona. Le autorità di Tortola infatti per motivi sanitari hanno impedito alla nave di attraccare al porto per effettuare le escursioni previste dal programma. La notizia è confermata da Costa Crociere che specifica che «non c’è alcun caso sospetto a bordo». Il provvedimento è stato preso «a seguito delle disposizioni annunciate nelle ultime ore dalle Autorità delle Isole Vergini».

La nave ha proseguito il suo itinerario raggiungendo direttamente lo scalo di Philipsburg, a Saint Marten. Il volo che ha portato i turisti italiani a Guadalupe è partito da Milano Malpensa e ha fatto scalo a Falconara dove sono stati imbarcati passeggeri provenienti da tutta la regione. Da Guadalupe è iniziata la crociera per gli oltre 2.600 passeggeri a cui si dovono aggiungere circa 300 persone dell’equipaggio. Dopo Santo Domingo la nave ha fatto tappa all’Isola di Catalina ma i problemi sono iniziati nella giornata di ieri quando le autorità di Tortola hanno negato l’attracco alla nave per motivi legati alla diffusione del Coronavirus. A bordo la preoccupazione non manca come racconta un anconetano imbarcato assieme alla moglie: «La cosa ci ha sorpreso anche per il fatto che nessuno tra i presenti si aspettava una decisione del genere da parte dell’autorità di Tortola. La preoccupazione non è tanto nel non essere scesi in questa isola per l’escursione programmata ma che al nostro ritorno possano scattare delle restrizioni sanitarie nei nostri confronti come ad esempio una forma di quarantena». Dalla Costa crociere fanno sapere che a bordo l’assistenza è continua e che al momento non ci sono criticità e che l’equipaggio ha dovuto rispettare le direttive imposte dalla autorità dell’Isola di Tortola. Costa Crociere tra l’altro ha avviato da giorni controlli preventivi che impediscono ai residenti dei Comuni in quarantena di salire a bordo delle navi della compagnia.

