Fabrizio Corona e Zoe Cristofoli, corsa e bagno hot: «Conviviamo»

Dopo la fine della relazione con Silvia Provvedi, terminata dopo un lungo tira e molla, Fabrizio Corona si è fidanzato con la giovane influencer Zoe Cristofoli. Dopo averla fatta comparire in alcuni scatti suo social, Fabrizio ha voluto rendere pubblica la love story con un romantico post di auguri per il compleanno della sua bella.href="https://www.leggo.it/gossip/news/fabrizio_corona_zoe_cristofoli_amore_festa_compleanno_5_settembre_2018-3954362.html">Nonostante la love story duri da poco i due sono inseparabili e sono stati sorpresi da “Nuovo” durante una sessione di allenamento, che sembra prevedere dopo la corsa una sessione di coccole hot in piscina.Secondo il settimanale “Oggi” inoltre i due sarebbero già andati a convivere nella casa dell’ex re dei paparazzi a Milano, a dimostrazione che l’amore e per Silvia Provvedi ormai è solo un ricordo…