​Emma Marrone insultata sui social: «Spacchi il palco per il peso». E lei risponde così

I leoni da tastiera ci sono riusciti ancora. Sono riusciti a far arrabbiare Emma Marrone. Inevitabile. La cantante si è sentita ancora una volta attaccata per il proprio corpo, sul suo peso. Ma nonostante sia stata nuovamente vittima di body shaming, Emma non si è lasciata intimidire e a modo suo, con il suo carattere ha deciso di rispondere agli haters. Precisamente a Claudia: «Emma tra poco spacca il palco se continua così».

Emma non ha risposto subito.

Ha provato a resistere per un po'. Ma poi non ci è proprio riuscita. Forse anche per il susseguirsi di commenti: «Buongiorno dal medioevo» ha scritto prima di tutto Emma. Poi ha indirizzato un messaggio specifico a lei: «Per la sig.ra Claudia io spacco il palco per il mio peso. Togliete i social a sta gente di m...» ha aggiunto. E rivolgendosi ancora alla diretta interessata: «Fai schifo Claudia. Immensamente schifo».

Emma Marrone e gli haters

Una reazione violenta ma spontanea, d'istinto, di chi è stanca di continuare a difendersi per qualche chilo in più. Una cosa simile le era successo l’anno scorso al Festival di Sanremo, quando aveva reagito decisa alla critica di un giornalista che, dopo averla vista sul palco, aveva scritto: “Se hai una gamba importante, eviti di mettere la calza a rete”.

Emma aveva risposto più o meno allo stesso modo di oggi: «Buongiorno dal Medioevo, do- ve qualcuno esprime un commento di puro body shaming con un linguaggio politically correct, che non so se sia più imbarazzante o noioso».

Ma quello che vale più di tutto è il messaggio che ha voluto mandare alle ragazze meno fortunate di lei: «Il vostro corpo ragazze è perfetto così com’è, vestitevi come volete e mostratele queste gambe importanti, con calze a rete e minigonna. Amate e rispettate il vostro corpo, qualunque esso sia. Ancora mi pare evidente che sia necessario parlare di femminismo. Le persone dimenticano che le parole hanno un peso importante e che non tutti sono in grado di reggerle. C’è chi per queste stesse parole cade in un buco nero senza fine. Io ora torno a fare un sacco di cose belle, ma era necessario per me dire questo perché non si può più stare zitti di fronte al fatto che chiunque possa parlare di un’altra persona in un modo così scorretto».

Tempo fa, Emma Marrone andò anche dalla Polizia Postale. Aveva paura. «Le prime volte che ho avuto a che fare con gli odiatori sui social, mi sono spaventata. La violenza è oramai all’ordine del giorno. Una delle prime volte mi sono anche rivolta alla Polizia postale: avevano coinvolto la mia famiglia. Io leggo tutto perché gestisco i miei profili da sola. Ma a chi pensa di potermi insultare senza problemi solo perché sono famosa, dico: “Io non sono un personaggio pubblico, sono una donna"».