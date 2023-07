Lasciata dal fidanzato prima delle vacanze, Emma parte con il papà: «Ha aggiustato il mio cuore infranto»

Per il premio "Papà dell'anno" abbiamo un vincitore. È l'uomo che ha deciso di accompagnare la figlia in vacanza, sostituendo il fidanzato che l'aveva appena lasciata. La storia, raccontata dalla ragazza su TikTok, ha emozionato migliaia di utenti. Emma Di Palma, ragazza di 20 anni, ha raccontato il viaggio con il papà, con il quale ha condiviso spiagge, aperitivi e, soprattutto, ricordi che resteranno per sempre.

Il racconto di Emma

La giovane, una canadese di origine italiana di 20 anni, ha pubblicato il video che ritrae il papà insieme a lei in vacanza. «Ha aggiustato il mio cuore infranto», ha scritto su TikTok.

Il video ha raggiunto 3 milioni di visualizzazioni. Tantissimi i messaggi arrivati dagli utenti. «Dovresti ringraziare il tuo ex per averti offerto questo viaggio con tuo padre», uno dei commenti apparsi. «Mi hai fatto piangere, hai un papà d'oro», dice un altro. Emma ha poi pubblicato un video per ringraziare tutti delle belle parole a nome del papà: «Domenico vi ringrazia tutti».

Il fidanzato

Il cattivo di turno, il fidanzato che ha rotto con Emma prima della vacanza, ne avrebbe poi combinata una anche più grave. La giovane, infatti, ha raccontato che l'ex si sarebbe già consolato con un'altra ragazza, nonostante le avesse detto che gli serviva del tempo per stare da solo. Inoltre, diversi utenti hanno segnalato di averlo visto su app di incontri ben prima che si lasciassero. «Ti meriti molto di meglio, e andrà meglio, te lo prometto: il mio ex si è trasferito con una nuova ragazza un mese dopo che ci siamo lasciati. Mi ha fatto molto male, ma ora sto bene», ha commentato una ragazza.