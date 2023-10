Elisabetta Gregoraci, in lacrime dopo la morte della nonna: «Ho passato giorni tristi»

Figure centrali durante l'infanzia e l'adolescenza, i nonni condiscono la vita con racconti, insegnamenti e ricette difficili da dimenticare. E lo sa bene Elisabetta Gregoraci, che purtroppo nei giorni scorsi ha annunciato attraverso il suo profilo Instagram la morte della sua amatissima nonna Elisabetta. Quest'estate avevano spento insieme 102 candeline e per la showgirl rimarrà sempre «un esempio di vita». Tuttavia, nelle ultime ore, Elisabetta Gregoraci è tornata sui social per ringraziare i suoi fan per la loro vicinanza ma non è riuscita a trattenere le lacrime. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Ciao ragazzi e ragazze, volevo salutarvi perché erano un paio di giorni che non mi vedevate e non mi sentivate - ha spiegato Elisabetta Gregoraci nelle sue Instagram stories -.

La maggior parte di voi ha saputo ho passato dei giorni in cui ero veramente molto triste. Allo stesso tempo faccio questo messaggio per ringraziarvi perché sono stata inondata di messaggi d'amore di persone che mi hanno fatto sentire la loro vicinanza e mi hanno veramente coccolato in un momento così triste per me e per la mia famiglia».

La showgirl ha aggiunto: «Come dico sempre non è così scontato che accada questo. E vi dirò di più ci sono state tante persone che non immaginavo mi fossero vicino e invece mi hanno fatto sentire la loro presenza, calore e vicinanza. Veramente grazie di cuore. Adesso ho raggiunto Nathan perché c'è il break scuola e così trascorro qualche giorno con lui. Comunque da parte mia e di tutta la mia famiglia vi volevamo ringraziare di cuore e la nonna sarà felice».