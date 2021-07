Pierpaolo Pretelli, lo sfogo contro Battiti Live condotto da Elisabetta Gregoraci: «Non sono stato invitato»

Pierpaolo Pretelli sta vivendo un momento d'oro: è fidanzato con Giulia Salemi e ha fatto uscire il suo singolo, ma non parteciperà a Battiti Live, il programma musicale dell'estate condotto da Elisabetta Gregoraci. Nello specificare che la trattativa non è andata in porto, ha sottolineato di essere stato "vittima di un pregiudizio". La nuova edizione di Battiti è stata registrata a Otranto e andrà in onda a partire da martedì 13 luglio su Italia1. Gli ospiti sono gli artisti dei tormentoni di questa estate bollente.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, la rivelazione di Fariba: «Diventerò nonna»

Pierpaolo Pretelli, lo sfogo contro Battiti Live

L’ex gieffino è uscito con il singolo “L’estate più calda”, ma non si esibirà a Battiti Live. Sulle pagine del settimanale Chi ha spiegato cosa è realmente accaduto: «Sono stato proposto, ma non è andata bene. Chi viene dalla tv paga uno scotto, un pregiudizio, nel mondo della musica. Lavorerò per andarci l’anno prossimo». L'entusiasmo però non manca e si ripromette di sperare nell'anno prossimo.

Pierpaolo Pretelli a Tale e Quale Show

Si parla tanto in questi giorni di una sua partecipazione a Tale e Quale Show a settembre, ma lui non conferma: «Mi piacerebbe partecipare. Aspettiamo di sentire cosa dice Carlo Conti».

