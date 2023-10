Elisabetta Gregoraci, la maglietta (trasparente) con la Madonna: ecco quanto costa, il prezzo da capogiro

Raramente i look di Elisabetta Gregoraci stonano con la sua fisicità ed eleganza, ma questa volta, a detta dei fan, ha proprio sbagliato. Ieri sera, a cena a Montecarlo, la conduttrice di Battiti Live si è concessa una pizza mentre sorridente si gode ancora qualche giorno di temperature calde e mare, ma la maglia indossata al ristorante non ha convinto nessuno. Il dettaglio della stampa sulla maglia trasparente, purtroppo, ha fatto innervosire un po' di follower che si sono così scatenati con le critiche sui social. Ecco perché.





Il look a Montecarlo

Le critiche

La showgirl a Montecarlo ha indossato per la cena di ieri sera una maglietta trasparente con una Madonna stampata all'altezza del seno. Per i fan, si tratta di una scelta di cattivo gusto visto le trasparenze e il significato simbolico religioso sulla stampa. La t-shirt, però, altamente criticata, è un capo Dolce e Gabbana dal costo di 995 euro che, abbinata alla minigonna in viscosa con placca logo della stessa marca, al costo di 550 euro, e alla mini borsa nera a secchiello di Gucci, 1340 euro, fa un totale di oltre 2.800 euro.«La maglia con la Madonna anche no dai!!!! Soprattutto sotto nuda e sopra la Madonna….Bah!», ha scritto un utente online. Un altro account, invece, ha risposto: «Ognuno ha un credo o può benissimo essere atea, ma da credente non bigotta che ha sempre messo vestiti corti e scollati a me personalmente non piace un'immagine sacra con un intimo poi siamo meno male liberi di vestire come vogliamo nel 2023».