Fedez come sta, presto le dimissioni. Ma la partecipazione a X Factor resta ancora un'incognita

Fedez potrebbe essere dimesso a breve dall'ospedale. Anche oggi infatti filtra ottimismo sulle condizioni del cantante, arrivato una settimana fa al Fatebenefratelli di Milano dove è ricoverato dopo che due ulcere gli avevano provocato un'emorragia interna, con un nuovo sanguinamento bloccato domenica scorsa per via endoscopica senza necessità di ulteriori trasfusioni. E alla luce di due giorni di ottimismo - supportato dall'esito positivo degli esami ai quali il rapper viene sottoposto costantemente dal team di Chirurgia d'urgenza e oncologica diretto da Marco Antonio Zappa - a quanto apprende l'Adnkronos Salute, finalmente sembra che per Fedez il peggio sia passato e che le dimissioni possono essere prese in considerazione, pur in tempi ancora da definire, in base ai risultati dei prossimi controlli.