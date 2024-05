Fedez e la rissa con Iovino in discoteca per una ragazza, è giallo sul pestaggio del personal trainer

Il 22 aprile scorso Cristiano Iovino, il presunto amante di Ilary Blasi, chiamato dallo stesso Totti a testimoniare nella causa di separazione, è stato picchiato di notte a Milano vicino a una discoteca. Aveva deciso di non denunciare nulla. Oggi emerge che la lite in cui il personal trainer ha avuto la peggio si è scatenata per una ragazza. E che tra i coinvolti c’erano Fedez e Jack Vanore, ex tronista di Uomini e donne. Che però ha smentito tutto. L’aggressione invece sarebbe stata effettuata da ultrà del Milan. Lo racconta il Corriere della Sera.

La lite in discoteca

Ma cosa è successo? Sono le 3.30 del 22 aprile. In via Traiano, vicino a Citylife a Milano, otto o nove persone scendono da un van e picchiano un uomo. Si tratta proprio di Cristiano Iovino. Quando arriva l’ambulanza il personal trainer rifiuta il trasporto in ospedale. Ai carabinieri dice di non voler sporgere querela. E l’indagine così non può partire. Ma gli investigatori scoprono lo stesso che qualche ora prima del pestaggio c’è stata una lite nella discoteca The Club di largo La Foppa.

Fedez e Iovino

Un apprezzamento poco gradito nei confronti di una ragazza che era in compagnia del cantante scatena una rissa tra Fedez e Iovino. Alla quale, secondo i racconti, partecipa anche Vanore che però smentisce tutto sui social network. Si parla di calci, pugni e bicchieri rotti. L’analisi dei video in procura conferma la rissa tra Federico Leonardo Lucia e Iovino. Insieme al cantante c’erano alcuni ultrà del Milan.

La pubblica ministera Michela Bordieri apre un fascicolo per rissa e lesioni. In attesa della querela di Iovino, che ha 90 giorni di tempo per cambiare idea. Al momento non ci sono collegamenti tra la lite con Fedez e il successivo pestaggio. Di sicuro il cantante non era in via Traiano. Ma secondo il Corriere della Sera in questo periodo alcuni tifosi rossoneri fanno da bodyguard a Fedez. Che si sarebbe scambiato anche qualche messaggio con Iovino per chiudere la lite, prima della rissa. Iovino, tifoso della Lazio, avrebbe chiesto aiuto ad ultrà biancocelesti a Roma visto il gemellaggio con gli interisti. Il tutto è accaduto sotto la casa milanese di Iovino.