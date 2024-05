Michelle Hunziker, il dolce video per mamma Ineke: «Te ne ho fatte di tutti i colori, ma ti amo tanto. Sono diventata come te»

La mamma è sempre la mamma. Lo sa bene Michelle Hunziker che ha pubblicato un video con parole profonde e scatti bellissimi: la showgirl ha infatti optato per un messaggio toccante e powerfull dedicato a mamma Ineke, 79 anni. Un video che le vede insieme, dove emerge tutta la loro somiglianza e la bellezza che condividono.

Una dedica speciale quello che la conduttrice ha scritto in occasione della festa della mamma a Ineke. Madre e figlia sono legatissime: una il punto ferma dell'altro e si evince soprattutto dal loro rapporto speciale. Spesso Michelle coinvolge la mamma nei suoi siparietti social e nei suoi post Instagram decantandone la bellezza ma soprattutto la sua forza interiore.

La dedica alla mamma

Il video social che Michelle Hunziker ha creato per mamma Ineke esprime tutto il suo amore e mostra la complicità che c'è tra loro. «Cara mamma, proprio l'altra sera mentre rientravo dallo studio dopo averti sentito al telefono pensavo a quanto sono fortunata ad averti - ha sottolineato Michelle Hunziker nelle sue Instagram stories -.

In passato te ne ho fatte davvero di tutti i colori contrastata da tutta la mia forza e giudicata come fanno gli adolescenti senza sapere la tua storia e il tuo vissuto. Non eri una mamma da spiegazione ma di fatti concreti». La conduttrice ha concluso: «Mamma tu eri il porto sicuro e la concretezza. Sei sempre stata super divertente e pazza. Pensa che io alla fine sono diventata esattamente come te».