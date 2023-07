Elisabetta Gregoraci, scollature da capogiro a Battiti Live. Haters scatenati: «Devi fare un film con Rocco Siffredi?»

Apprezzamenti per Elisabetta Gregoraci, ma anche critiche. A scatenare gli hater è stato l’abito indossato dall'ex moglie di Briatore per l’esordio a Battiti Live 2023. Ampia scollatura, abito attillato e trasparenze evidenti: il vestito di Eli non è affatto piaciuto ai telespettatore, che sotto l’ultimo post pubblicato su Instagram in cui la conduttrice mostra il vestito. «Ma devi andare a girare un porno con Rocco Siffredi invece che condurre una show in prima serata su Italia, hai sconvolto mio figlio di 6 anni ho dovuto cambiare canale…» scrive un utente.

Commenti feroci

Tanti i commenti feroci degli utenti che non si risparmiano di criticare Gregoraci: «Volevi levare la scena ai cantanti? Ovvio che ti sei vestita cosi per far “parlare il gossip”» ha scritto un altro.

E ancora: «Abito volgare non mi è piaciuta strano perché la adoro sempre non è da lei», «Quel vestito non ha fatto ascoltare nemmeno mezza canzone a quel poveretto di mio marito!». E la stoccata finale: »La classe è altrove.. manca la parte del vestito davanti e immaginare non serve il nudo è gratuito. Gratis! Poteva evitare dai…». Al momento nessuna replica da parte di Elisabetta, avrà letto? commenterà ?