Chiara Ferragni lo spacco nell'abito rosso scatena i fan: «Le indossa o non le indossa?»

Chiara Ferragni in abito rosso all'evento Martini ha fatto girare la testa ai suoi fan. L'abito, tra scollatura e spacco vertiginoso ha creato però un problema di stile che ha incuriosito i suoi follower su Instagram che l'hanno indondata di domande.

L'imprenditrice digitale, con un rossetto rosso valentino, ha sfoggiato con audacia il suo outfit e il suo sorriso lasciando però senza risposta un dubbio amletico. Ecco di cosa si tratta.

Chiara Ferragni, mistero sull'outfit

Ai follower di Chiara Ferragni non è sfuggito un particolare. L'influencer più famosa d'Italia ha condiviso le foto della serata di ieri a Milano, in cui ha rappresentato il volto per il nuovo spot Martini in concomitanza del 160esimo anniversario dell'azienda del marchio di bevande alcoliche prodotte dalla società Martini & Rossi.

Per l'occasione, Chiara Ferragni ha indossato un abito con uno spacco molto profondo che ha fatto sì che innescasse un dubbio: tra le foto condivise ce n'è una con l'emoji di un cuoricino rosso all'altezza della fine dello spacco inguinale.

Il dubbio amletico dei fan

Questo, ai follower dell'influencer, ha subito creato un dubbio amletico: «Le indossa o non le indossa?». Il riferimento chiaramente è relativo alla biancheria intima (le mutande) con la quale, la moglie di Fedez, si mostra senza problemi in segno di "libertà" sui social e con cui ha abituato i suoi follower. Chiara Ferragni, però, non risponde, lasciando il dubbio ai suoi fan.