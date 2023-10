Paris Hilton, la rivelazione choc sul matrimonio: «Quel giorno ho indossato solo sei abiti da sposa, ma ne avevo...»

In una recentissima intervista per British Vogue, Paris Hilton , per la rubrica "life in looks" ha ripercorso alcuni momenti della sua vita attraverso i suoi look più iconici.

Paris Hilton e le rivelazioni sul matrimonio

Tra le varie tappe, le foto del matrimonio con Carter Reum nel 2021 che la vede sfoggiare un abito da sposa realizzato per lei da Oscar De la Renta , un abito da sogno che Paris ha ammesso di aver amato dal primo momento perchè la faceva setire una principessa.

Ma quello di De la Renta non è stato l' unico abito indossato dalla Hilton il giorno del suo matrimonio, la sposa ne ha indossati ben 6 e oggi ha deciso di raccontare il perchè di così tanti abiti:

«In realtà ho indossato sei abiti durante il mio matrimonio. È stato perché ne avevo letteralmente 45. Il mio stilista riceveva chiamate da designer di tutto il mondo.

Tutti erano così entusiasti di far parte di questo matrimonio, che hanno realizzato questi incredibili abiti personalizzati. Ho cercato «di indossarne il maggior numero possibile».

Una scelta spinta da sola e pura magnanimità, quella di Paris Hilton.