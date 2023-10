Hamilton, il cane Roscoe compie 11 anni: la super festa con torta vegana e supereroi

Lewis Hamilton, il famoso pilota di Formula 1, è vegano e ha un bulldog, vegano a sua volta. Di recente il cane ha festeggiato il suo compleanno con una festa a tema supereroi e una torta, ovviamente vegana. Roscoe, è questo il nome del bulldog di Hamilton, questa settimana ha compiuto 11 anni.

La festa

Sui profili social dello stesso Roscoe sono state pubblicate delle foto della festa organizzata in suo onore.

Nelle immagini si vedono cinque cani, amici dello stesso bulldog che indossano travestimenti e maschere ispirati ai supereroi. La torta mostrava invece un osso di glassa azzurra e la scritta di buon compleanno. I post della festa di Roscoe sono andati virali, raccogliendo 150.000 Mi piace in 24 ore, non sono mancati i commenti dei fan. Un utente ha scritto: «Non riesco a capire quanto tempo ci sia voluto per ottenere questa foto perfetta». Un altro ha scritto: «Oh mio Dio, ha organizzato una festa di compleanno migliore della mia». Roscoe ha un suo profilo su Instagram e la sua biografia recita: «Sono un bulldog vegano che ama viaggiare, giocare a palla e attirare l'attenzione di tutte le ragazze, soprattutto quando mi massaggiano il sedere. Mi piacciono il frisbee e il tennis». A volte il buldog segue anche il suo famoso padrone sulle piste della F1, infatti è stato avvistato durante alcuni giorni di allenamento.