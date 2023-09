Elisabetta Canalis sexy su Instagram, il commento (da ridere) di una fan: «Quel completino su di me...»

Elisabetta Canalis è seguitissima sui social, soprattutto su Instagram, dove conta tre milioni e mezzo di follower. I suoi fan sono sempre molto contenti quando pubblica qualche contenuto perché l'ex velina è molto spontanea e diretta quando si esprime su vari argomenti e, inoltre, piace molto perché non nasconde nulla della propria vita privata. L'ultimo post che ha pubblicato ha riscosso molto successo tra i follower che si sono complimentati per la sua bellezza e sensualità.

Il post Instagram di Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis, in questi giorni, si trova a Milano perché si sta preparando alla Fashion Week alla quale prenderà parte come ospite. L'ex velina ha pubblicato alcuni scatti di ciò che fa nelle sue giornate: un po' di allenamento, che non può mai mancare, qualche shooting, trucco, parrucco e selfie sexy.

Proprio su due foto in particolare si sono soffermati i suoi fan. Elisabetta indossa un completino intimo tutto di pizzo e di colore giallo e si scatta due fotografie allo specchio: una seduta sul bordo della vasca da bagno, l'altra, invece, in piedi.

I commenti dei fan

Non appena i fan di Elisabetta Canalis hanno visto le sue foto, hanno subito lasciato moltissimi like e commenti.

Una sognora ha scritto: «Anche io ho quel completino, ma in rosa, e su di me è decisamente tutta un'altra storia». Qualcun'altro ha scritto: «Sei sempre bellissima... insuperabile».