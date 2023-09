Fedez annoiato e distante a X Factor, cosa succede? La relazione con Chiara Ferragni e i problemi di salute «che sto curando»

Distratto, spento, apatico e talvolta anche annoiato. Fedez si è presentato alle audition di X-Factor con un mood che era impossibile non notare. Per tutto il corso della prima puntata è sembrato assente, quasi come fosse costretto a recitare un ruolo.

Mentre Morgan colmava il suo vuoto, prendendosi le luci della ribalta, Fedez sorrideva distante e sembrava con la testa altrove. Oppure, colorava. Si è portato dei pennarelli e ha colorato un foglio, mentre i colleghi giudicavano i cantanti.

Chi ha seguito il programma in passato è abituato a un altro Fedez.

Forse, la versione migliore di lui. Quella non filtrata che racconta sui social. Spontaneo, capace di emozionarsi, brillante e appassionato. Adesso, quel Fedez è sparito. E chissà se tornerà nel corso del programma, oppure no.

X-Factor, cosa succede a Fedez?

Era stato proprio Fedez, durante l'ultima puntata della passata stagione, ad annunciare con entusiasmo che il programma (in bilico per gli ascolti bassi) sarebbe tornato. Dallo scorso dicembre, fino all'estate, quando sono state registrate le audition, sono passati diversi mesi. Ma soprattutto, un episodio che l'ha segnato, ossia il pasticcio di Sanremo.

Forse, col senno di poi, avrebbe preferito restare lontano dalle telecamere. Nonostante i "Ferragnez" abbiano sempre smentito ogni crisi, che qualcosa a casa di Fedez e Chiara si sia incrinato è evidente, per stessa ammissione dei due interessati. «Ha tradito la mia fiducia», ha detto l'influencer riferendosi proprio a Sanremo. E lui si è scusato pubblicamente.

I problemi di salute

«Non ero lucido», ha detto, aggiungendo poi che sta lavorando «sulla mia salute mentale e su me stesso cercando di migliorarmi per il bene della mia famiglia». Facile che il rapper abbia portato con sè a lavoro i problemi privati. Umano. Ma quando i riflettori si accendono tutto diventa pubblico. E allora, anche a casa in tantissimi si sono accorti del disagio. «Neanche con i tagli sono riusciti a nasconderlo», si legge sui social. «Sembra il figlio che ti porti a lavoro e non sa cosa fare», ha scritto un altro tra i commenti alla pagina di X-Factor. Insomma, la speranza è che sia solo un momento, in attesa di rivederlo al massimo, se non nelle puntate registrate, ai live che partiranno a ottobre.