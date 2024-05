Rosita Celentano, chi è l'attrice e conduttrice oggi a Verissimo: età, matrimonio, carriera, altezza

È sabato e come ogni weekend è tempo di Verissimo. Da Teresa Langella a Andrea Dal Corso, passando per Eleonora Giorgi e Tommaso Stanzani, saranno moltissimi gli ospiti presenti nel salotto di Silvia Toffanin. Tra questi anche Rosita Celentano, in studio con il suo racconto di vita.

Rosita Celentano, chi è

Rosita Celentano è nata a Milano il 17 febbraio 1965 (ha 59 anni) ed è la figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori. È proprio in un loro film che a 10 anni esordisce come attrice in Yuppi du. Nel 1986 ha recitato nel film “Yuppies – I giovani di successo” di Carlo Vanzina. Ha poi recitato in diversi film e serie televisive, tra cui “La scorta”, “Il maresciallo Rocca” e inoltre, ne “La figlia del capitano”. Nel 1989 debutta poi come conduttrice al Festival di Sanremo e si afferma come tale negli anni Novanta. Nel 2007, Rosita Celentano ha iniziato a condurre il programma radiofonico “Senza vergogna” su RTL 102.5. Nel 2015, inoltre, inizia a condurre il programma radiofonico “Chiedimi se sono felice” su Radio 24. Ha anche partecipato come giurata in due puntate del serale della sesta edizione di Amici di Maria De Filippi. In più, ha anche scritto dei libri, il primo pubblicato nel 2009, Grazie a Dio ho le corna, edito di Salani e basato su un’esperienza personale. Nel 2010 conduce su Sky Uno lo speciale sulla settimana della moda di Milano Milano Fashion Week. Ha anche debuttato come attrice teatrale nel 2015 nella commedia "Qualche volta scappano", diretta da Pino Quartullo, in tournée fino all’anno successivo.

La vita privata

In passato è stata sposata con l’istruttore cinofilo Angelo Vaira, ma il matrimonio è finito nel 2022.

Non ha figli e a oggi risulta essere single. Ma lei assicura che non è un problema, anzi. Proprio in una recentissima intervista ha dichiarato che per lei rappresenta «Uno stato strepitoso. Sia fisico che mentale. Mi fa sorridere che le persone che mi vivono sola, mi guardino con stupore e tenerezza. Non sono mai stata meglio». Su una sua precedente relazione ha fatto anche un'ammissione spiazzante. «Un mio ex mi ha lasciato in un modo meschino e superficiale, l’ho ringraziato per questo», svela. Ma non fa nomi, non dice chi sia.