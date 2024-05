Khaby Lame, matrimonio finito con la modella Wendy Thembelihle Juel: «Inaspettata e insanabile incompatibilità caratteriale»

Khaby Lame divorzia e torna single. Un matrimonio flash quello del tiktoker italiano più famoso al mondo. Khaby si era sposato con la modella danese Wendy Thembelihle Juel lo scorso settembre 2023, con rito religioso musulmano in Senegal, terra natia del tiktoker. Una cerimonia intima che i due avrebbero voluto replicare con un matrimonio molto più in grande e il rito civile. Tutto si stava per muovere, dopo la proposta ufficiale di Khaby a dicembre dello scorso anno, ma qualcosa sembra non essere andato nel migliore dei modi e i due avrebbero deciso di separarsi.

Che cosa è successo?

Il motivo della separazione

La decisione di chiudere una relazione così importante, che ha portato al matrimonio, è stata molto difficile per Khaby Lame e la moglie, la modella Wendy Thembelihle Juel, ma il manager del tiktoker ha rivelato il motivo dietro questa dura scelta.

«Inaspettata e insanabile incompatibilità caratteriale», avrebbe detto Nicola Paparusso, aggiungendo che «La separazione non necessita di una procedura civile, perché il matrimonio è stato celebrato esclusivamente con il rito religioso musulmano.