Clizia Incorvaia, matrimonio con Paolo Ciavarro sempre più vicino: «La mia famiglia imperfetta». Il commento scomodo e la risposta spiritosa

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno anticipato le loro nozze: inizialmente, la data del matrimonio era fissata per il prossimo 11 ottobre, mentre ora, è tutto programmato per il 12 luglio. Il giorno del fatidico sì è sempre più vicino e i due futuri sposi si stanno preparando e stanno definendo gli ultimi dettagli.

L'influencer ha raccontato tutti i preparativi sui propri canali social e, ultimamente, è stata molto criticata dagli utenti: prima, perché troppo dimagrita e, poi, perché secondo alcuni, davvero esibizionista. Così, è successo anche nelle scorse ore e la risposta di Clizia al commento al veleno non si è di certo fatta attendere.

Il post di Clizia Incorvaia

Clizia Incorvaia ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una serie di nuove foto che la ritraggono, prima con un mini dress bianco con tanto di velo e, poi, con un vestitino lilla. Con lei ci sono Eleonora Giorgi, Paolo Ciavarro e i suoi bambini: Nina e Gabriele. La didascalia che Clizia ha scelto per accompagnare gli scatti recita così: «FAMILY PORTRAIT: una famiglia imperfetta, non convenzionale, allargata ma sicuramente carica di amore!».

Il post ha riscosso moltissimo successo tanto che i fan hanno lasciato migliaia di like e commenti nel giro di poco tempo. Un commento, però, ha catturato l'attenzione dell'influencer che ha anche replicato.

Un follower le ha scritto: «Non è certamente unica... ci sono tante altre famiglie così e non siamo mica vip!». La futura sposa ha risposto: «Ovvio! Io parlo della mia famiglia, non posso mica parlare a nome dell'Italia intera. Non soffro di delirio di onnipotenza». Clizia ha, poi, aggiunto: «I messaggi così li devo ancora capire».

Il legame con Eleonora Giorgi

Clizia Incorvaia ed Eleonora Giorgi sono davvero molto affezionate l'una all'altra e in una storia l'influencer riprende uno scatto dove l'attrice è in compagnia del nipotino Gabriele e scrive: «Amori miei», con tanto di cuoricino azzurro.