Elisa Esposito, dal "corsivo" a OnlyFans: «Porta soldi ma distrugge psicologicamente»

Ha un milione e 200 mila seguaci su TikTok, 495 mila su Instagram, e su OnlyFans promette «tante fotine sexy». Finora se ne trovano 11 — non pornografiche e quasi neppure erotiche, in costume o in tuta, piercing su ombelico, sterno, setto nasale — che hanno raccolto 21 mila «like». Per vederle si pagano 15 euro al mese.

Elisa Esposito, 19 anni, conosciuta come la prof del corsivo, quel modo strano di parlare tanto in voga tra i giovanissimi, si racconta al Corriere della Sera. In libreria è appena apparso il suo Amioe. Il manuale del corsivoe (Mondadori Electa). «Sono sommersa dalle critiche. Ma me lo ha chiesto Mondadori Electa: io capisco gli snob, capisco che ci sono scrittori che per tutta la vita tentano di pubblicare e non ce la fanno mai, ma chiunque avrebbe accettato una proposta così». Di Onlyfans, il social per contenuti espliciti, non parla volentieri. Eppure si è iscritta.



I tuoi genitori che dicono del tuo lavoro? «Intanto sanno cos’è TikTok, non tutti i ragazzi hanno questa fortuna. E mi supportano». Che lavoro fanno? «La mamma lavora in un’azienda di illuminazione. Il papà è tassista. Hanno cinquant’anni. Ho ancora tre nonni, uno è su Instagram».

«Onlyfans distrugge psicologicamente»

Cosa fa una titoker come Elisa, lo spiega lei: «Creo video e foto. Devono essere diversi ogni giorno, e distinguermi dagli altri influencer. Carico i miei contenuti sui social, spesso con qualche sponsor; poi faccio serate in giro per l’Italia». Quanto guadagni? «Eh, non lo posso dire». Una stima... «No, non si dice».



Alcuni creator su Only Fans vantano guadagni anche da 50 mila euro al mese. «No, sinceramente Only non lo voglio nominare. Ho rifiutato decine di interviste a chi voleva parlare di Only».

OnlyFans, su cui Elisa ha cominciato, un anno fa, la sua vita di creator, è una piattaforma di contenuti a pagamento, quasi sempre erotici. In un video su TikTok ha detto che «porta soldi, ma distrugge psicologicamente», e che la titolare del centro estetico in cui lavorava — si è licenziata a luglio — l’aveva «messa a pulire il cesso» dopo aver scoperto che aveva un profilo. Ma il suo profilo - al momento - resiste ancora.