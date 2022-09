Elisa Esposito, la "prof di Corsivo" torna single: la confessione su TikTok

Elisa Esposito è diventata famosa come la prof del Corsivo, o meglio del Cörsivœ. E da quel momento la sua notorietà su TikTok è stata un crescendo. Ma anche le celebrità soffrono di problemi legati al cuore e con un annuncio social comunica ai suoi follower di essere tornata single.

L'annuncio social

«Volevo dirvi che non sono più fidanzata». Elisa Esposito, su TikTok comunica di essere diventata single. Emozionata, la 20enne milanese si rivolge ai fan e dice: «Ho condiviso la mia relazione sui social per otto mesi, è giusto che ve lo faccia sapere… perché non troverete più contenuti insieme a quella persona». «Ho sofferto abbastanza - ripete aprendo il suo cuore ai follower -. Non stavo più bene con quella persona».

La sua commozione

Elisa Esposito, seguita da più di un milione di persone su TikTok e 345mila su Instagram, è visibilmente provata e commossa quando parla della sua relazione sentimentale con Luca terminata, ma spiega: «Adesso sono felice - con parole che hanno più il sapore dell'autoconvincimento -. Sono spensierata una volta per tutte e voglio dare il 100% di me a voi. È un periodo davvero bello della mia vita e non ho intenzione di farlo rovinare da queste cose. Del resto, ho 20 anni e sono dell’opinione che le relazioni di adesso non possano durare per sempre».

La sua riservatezza

La prof di corsivo è anche molto riservata. Nonostante sia diventata famosa, parlando di sé sui social, Elisa Esposito dice di non voler entrare nei dettagli di questa rottura, ma poi non resiste. E nei suoi video racconta in diversi particolari della relazione che non la faceva stare bene. «Tante volte mi sono sentita costretta a rinunciare a delle cose per amore e non ho più intenzione di farlo e nemmeno correre dietro a certa gente - dichiara -. So di meritare di essere felice. Non ci sono stati tradimenti… Anzi. Da parte mia il mio amore è sempre stato sincero».

L'appello ai suoi follower

E da buona influencer quale è, Elisa Esposito, in un momento difficile, trova anche la forza di mandare un appello sincero ai suoi tanti fan: «Mi raccomando raga mettete la vostra felicità sempre prima di ogni cosa. Cosa che io non ho fatto per un po’ di tempo, ma sono sicura che d’ora in poi lo farò. Già adesso sono molto più tranquilla… E ora vado a prepararmi per andare a ballare stasera».