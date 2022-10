La prof di corsivo Elisa Esposito: «Stavo per morire, ho rischiato di diventare cieca». Il racconto terribile

Lezioni di cörsivœ e confessioni. Elisa Esposito è diventata una star su TikTok grazie. E adesso che sulla piattaforma social più amata dai giovani conta più di un milione di follower, ha deciso di raccontare una disavventura che mai prima d'ora aveva affrontato nei suoi video. Una storia legata alla gravidanza di sua madre che ha messo in pericolo la sua vita.

La disavvetura

Su TikTok la giovane prof del cörsivœ, da poco tornata single, ha svelato la disavventura che avrebbe potuto ucciderla o farla restare cieca. «Una parte di me che non vi ho mai raccontato, ci tengo», questa la didascalia al video che affronta la nascita prematura della futura star dei social. L'aneddoto risale alla sua nascita, il 24 luglio 2002, quando sua madre iniziò a non sentirla più nel pancione. Era il nono mese di gravidanza. Elisa spiega: «Sono passati 20 anni da quel giorno, la cicatrice c’è ancora e la porto con tanta felicità, ormai fa parte di me, anche se tendo a nasconderla spesso».

Il racconto social

Elisa Esposito racconta di come sua madre sia stata allarmata dal fatto che non sentiva più la sua piccola nella pancia. Corsa in ospedale, dopo delle visite, caldamente sollecitate proprio dalla donna, riceve la comunicazione choc: il cordone ombelicale si era annodato al collo della piccola Elisa. Elisa Esposito rischiava di morire e per questo è scattato l'allarme. Il cesareo immediato ha colpito tutti di sorpresa anche i medici che nell'urgenza del caso con un bisturi hanno rischiato di fare un danno enorme. Questione di millimetri ed Elisa sarebbe potuta rimanere cieca. Nata sotto peso, appena due chili, poi la storia ha avuto un lieto fine, anche se con una cicatrice che resterà per sempre.