Elisa Esposito, la "prof di corsivo" lascia TikTok: «Ho attacchi di pianto e rabbia tutti i giorni»

Tempi duri per Elisa Esposito, l'nfluencer conosciuta come la "prof di corsivo". La 20enne ha annunciato con un video di voler abbandonare TikTok: la piattaforma cinese, secondo quanto riferisce la ragazza, banna ripetutamente il suo profilo, rendendole impossibile lavorarci.

«Ho deciso di prendermi una pausa da TikTok - ha raccontato Elisa Esposito - Nell'ultimo mese sono stata presa di mira dalla piattaforma, nel senso che continua ad eliminare e bannare i miei video. Ho perso il mio profilo TikTok da un milione e mezzo (di follower, ndr) nove volte e per me che ci lavoro è grave. Ammetto che per questa cosa sono un po' stressata e quasi tutti i giorni mi vengono attacchi di pianto, di nervoso e di rabbia».

«So già che le persone saranno contente perché purtroppo la maggior parte degli italiani questo vuole: vedere il fallimento della vita degli altri.

Ma sappiate che con me non sarà facile, io continuerò all'infinito. E per questo sono qui a dirvi che per il momento accantonerò TikTok ma continuerò a pubblicare tantissimi video su YouTube. Quindi, in poche parole, mi trasferisco».

Ecco perché Elisa Esposito lascia TikTok

Poi, ha aggiunto: «Questo perché sono su TikTok sono in "shadow ban", cioè quando la piattaforma restringe la visibilità del proprio profilo o dei contenuti che si pubblicano. L'algoritmo di Tiktok in questo periodo fa schifo. Ammetto che per questa cosa sono stressata e ogni giorno ho attacchi di pianto e di rabbia».

Elisa Esposito ha poi concluso: «Tutto questo perché io con i social ci lavoro e non è normale che accada tutto questo. Se ci saranno commenti negativi al mio video li bloccherò tutti perché non ho più voglia di leggere queste cose. Sono arrivata al limite della sopportazione. Per questo ho deciso di prendermi alcuni giorni di pausa dai social in generale».