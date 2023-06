Elisa Esposito, la prof del corsivoe lancia la nuova moda: «Ecco il maranzivoe, il tormentone dell'estate»

Elisa Esposito ci riprova. La "prof del corsivoe" lancia il "maranzivoe", sperando le possa dare la stessa fortuna avuta un anno fa. Si tratta dell'unione tra il "corsivoe" e i "maranza", termine che si riferisce a ragazzi rozzi e volgari, in sostanza i tamarri. Questo tipo di etichetta si è fatta largo anche su TikTok e ha dato l'idea all'influencer.

Elisa Esposito: cosa è il maranzivoe

Elisa Esposito, che su TikTok ha 1.5 milioni di follower, ha spiegato la sua nuova idea: «Pensavate che fossi sparita e che non avrei fatto più lezioni, eh? Ma sono tornata. È arrivata l’estate e di conseguenza sono tornata anche io.

Quest’anno i maranza sono andati un sacco di moda. Quindi perché non unire queste due fantastiche lingue, il corsivoe più i maranza? Ovvero il maranzivoe», ha detto in un video. Poi l'esempio pratico.

«L’intonazione è identica a quella del corsivoe – ha spiegato Esposito -. Però le regole grammaticali sono ben differenti e dovete mettervele in testa perché altrimenti non andrete da nessuna parte! Nel corsivo va messa l’onda sopra la o, mentre nel maranzivoe va messa la barra. Questo perché? Perché i maranza sono delle persone forti e quindi servono delle lettere più chiuse, più forti, più da cattivi. Per quanto riguarda la lettera a, invece, nel corsivoe bastano due puntini e nel marzivoe bisogna mettere una bella riga sopra la a».

Il successo della "prof"

La ragazza 20enne ha spopolato sui social grazie alla sua trovata. La notorietà le ha portato successo e, a suo dire, anche un bel cachet. Ovviamente, non sono mancate le critiche, soprattutto per una delle sue ultime uscite. «È colpa vostra se guadagnate 1.300 euro al mese», aveva detto. Una frase che aveva scatenato una piccola bufera nei suoi confronti.

Lei comunque, ha speso belle parole per i suoi follower: «Voglio ringraziare tutte le persone che mi seguono, mi appoggiano e mi vogliono bene. E voglio ringraziare anche gli hater perché comunque se sono qui è anche grazie a loro. Avevo solo 19 anni, è stato difficile, inizialmente stavo male. Poi ho iniziato a fregarmene. Non mi fate più male, anzi mi faccio due risate».