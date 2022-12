Jennifer Aniston nuda, le foto hot dell'attrice per Allure: «A 53 anni non ho più niente da nascondere»

Jennifer Aniston continua a incantare il mondo anche a 53 anni. Con alcuni scatti hot concessi alla rivista "Allure", l'attrice di Friends ha fatto impazzire migliaia di fan. Nella lunga intervista ha raccontato il suo rapporto con il corpo a 53 anni: «Non ho niente da nascondere a questo punto», dice.

Jennifer Aniston su Allure

L'attrice ha aperto la sua casa di Los Angeles ai giornalisti e ha raccontato diverse cose della sua vita, come ad esempio il pessimo rapporto con i social media: «Instagram? È una tortura per me. Il motivo per cui mi sono iscritta è stato per lanciare questa linea... - spiega - Poi è arrivata la pandemia non l'abbiamo lanciata. Quindi mi sono trovata bloccata su Instagram. Non è stato un processo naturale. Sono davvero felice di essere cresciuta senza social media».

Sul rapporto con il suo corpo e il passare degli anni dice: «Mi sento al top oggi, meglio di quanto non mi sia mai sentita nei miei 20 o 30 anni, o nei miei 45 anni. Non dobbiamo dire cazzate a noi stessi», dice Jen, rimproverando il suo io futuro: «Un giorno avrai 65 anni e penserai, ero fottutamente fantastica a 53».

La maternità mancata

Poi torna su un tema già discusso in passato, la mancata maternità: Stavo cercando di rimanere incinta. È stata una strada impegnativa per me, la strada per fare un bambino. Ho tentato con la fecondazione in vitro, ho bevuto tè cinesi, ho provato di tutto. Avrei dato qualsiasi cosa se qualcuno mi avesse detto: "Congela i tuoi ovuli. Fatti un favore". Semplicemente non ci pensi. Quindi eccomi qui oggi. La nave è salpata», commenta con un velo di tristezza. «Adesso non devo pensarci più e mi sento un po' sollevata per questo», chiosa.

Relazioni e matrimonio

«Sposarmi di nuovo? Mai dire mai, ma non ho alcun interesse», dice Jennifer Aniston. «Mi piacerebbe avere una relazione. Chi lo sa? Ci sono momenti in cui voglio solo strisciare su una palla e dire: "Ho bisogno di supporto". Sarebbe meraviglioso tornare a casa e cadere tra le braccia di qualcuno e dire: 'È stata una giornata dura'».