Elettra Lamborghini e Cristiano Malgioglio, che lite: «Se hai un problema con me, chiamami»

La presunta lite tra Elettra Lamborghini e Cristiano Malgioglio avvenuta qualche giorno fa al Padova Pride aveva sconvolto molto i fan che non si aspettavano toni così accesi tra i due. Tutto era iniziato a causa del ritardo delle esibizioni durante il concerto. Secondo alcuni rumor, Elettra avrebbe chiesto di esibirsi prima del previsto, facendo un cambio con Cristiano Malgioglio perché «ha l'aereo privato che la aspetta per tornare a casa presto per un evento importante l'indomani».

Il cantante di “Danzando danzando” si sarebbe infuriato e avrebbe iniziato ad insultare Elettra perché trovava assurde queste richieste: «Se l'aereo è privato, può aspettarla. C'è gente che ha problemi peggiori dei suoi», aveva detto.

La cantante di “Caramelo” ha voluto chiarire la sua posizione sull'argomento con alcune storie Instagram. Andiamo a scoprire la sua versione dei fatti e se Cristiano ha replicato o meno.

Elettra Lamborghini ha pubblicato alcune storie su Instagram in cui spiega al sua versione dei fatti: «Cado dal pero quando leggo questa cosa qui (notizia della lite con Cristiano Malgioglio ndr.), ma non capisco.

Primo perché è un mio amico e poteva dirmelo in faccia, l'ho salutato prima di entrare. Secondo il mio show era stato concordato alle 11 di sera. Quest'anno ho voluto fare solo miei concerti e tre apparizioni di 40 minuti alle 23. Non avevo nessun aereo privato da prendere, dovevo tornare a casa con due ore e mezza di macchina. C'è una scaletta da rispettare, ma mi viene detto che avrei cantato dopo due ore, c'è qualcosa che non va. Io ho aspettato per il mio pubblico che era lì per me, nonostante mi sarei esibita tardisismo. Ma subito dopo sono tornata a casa perché il giorno dopo avevo un impegno importante. Se c'è un orario, andrebbe rispettato. Se c'è un problema, prendi il telefono e chiamami. Cosa sono queste robe?»

Cristiano Malgioglio ha preferito non commentare l'accaduto. Cosa sarà successo realmente? I fan sono molto curiosi.