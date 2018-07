Eleonora Pedron e l'amore per la Iena Nicolò De Vitiis Baci e coccole a Ortisei

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO – “Sono felice. Ma preferisco godermela giorno dopo giorno e andare con i piedi di piombo”,, ex di Max Biaggi, dopo un lungo periodo di silenzio parla della sua relazione con l’inviato de “Le Iene” Nicolò Devitiis.Dopo la fine della storia d’amore con l'ex campione delle due ruote, durata 12 anni e da cui sono nati 2 figli, Eleonora ha avuto una relazione con Daniele Conte, fratello dell’allenatore Antonio e un flirt con il deejay ex gieffino Tommy Vee: “L'amore – ha spiegato a “Chi” - dopo la rottura con Max, non aveva più bussato alla mia porta, Ho avuto una relazione ma non ha funzionato.E, visto com' era andata, avevo deciso di starmene da sola per un po’. Poi all’improvviso è arrivato Nicolò ed eccoci qui”. I due sono ormai insperabili e sono stati sorpresi dalla rivista durante una romantica passeggiata tra baci appassionati e abbracci nei dintorni di Ortisei: “La parola amore mi fa paura. La vita mi ha dato troppe batoste. Però, se ci guardate insieme, potete anche non chiedermi se sono felice... perché lo sono” .