Eleonora Pedron e l’amore per Fabio Troiano: «Nel mio destino. Dovevo prendere il treno successivo…»

Eleonora Pedron parla della sua storia con Fabio Troiano. Eleonora Pedron, ex Miss Italia ed ex moglie di Max Biaggi, è fidanzata due quasi due anni con l’attore Fabio Troiano: “Era nel mio destino - ha confessato Eleonora - una storia bella ma calma”.

ELEONORA PEDRON: "FABIO TROIANO NEL MIO DESTINO"

Sembra essere stato proprio il destino a favorire l’incontro fra Eleonora Pedron e Fabio Troiano. Tutto è accaduto a causa di un cambio di treno: “Ci siamo conosciuti quasi due anni fa – ha raccontato in un’intervista di “Diva e donna” - sul Roma - Milano. Una storia assurda. Il destino, anche qui. Io dovevo prendere il treno dopo, lui quello prima. Ci siamo ritrovati seduti vicini. Per tutto il viaggio non ci siamo detti una parola. Solo una frase prima di scendere. Da quella frase poi è partito tutto il resto”.

La loro è una relazione che sta crescendo: “Una storia bella ma calma. Che non vuol dire priva di passione. Sono un’inguaribile romantica, non potrei amare senza passione. E’ un rapporto maturo, ci conosciamo giorno dopo giorno. Lui a Roma, io a Monaco. Ogni cosa ha il suo tempo”.

ELEONORA PEDRON E MAX BIAGGI

In passato Eleonora Pedron è stata legata a Max Biaggi, da cui ha avuto i figli Inés Angelica e Leon Alexandre: “Non fu facile. Quando ci si separa dopo una storia così importante non c’è mai solo una causa o solo una colpa. La cosa importante è che siamo rimasti in buoni rapporti. Ci sentiamo spesso, i figli devono ricevere amore, lui è un buon padre”.

