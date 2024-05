Sinner e Anna Kalinskaya stanno insieme? Il gossip scatena i fan: «Jannik ha lasciato Maria Braccini». Chi è la tennista

Jannik Sinner e Anna Kalinskaya sono i protagonisti del nuovo e ultimo gossip che, in queste ore, sta impazzando sul web e sui social. I due tennisti sono una nuova coppia? È ciò che si sono chiesti i milioni di utenti che li seguono e che hanno notato quelli che potrebbero essere indizi che farebbero pensare a una frequentazione. Ovviamente, nessuno dei due sportivi si è esposto in merito e questo non farebbe altro che alimentare le voci. Inoltre, sembra proprio che Sinner abbia rotto con la fidanzata storica Maria Braccini.

Jannik Sinner e Anna Kalinskaya nuova coppia?

Lui è il numero 2 nel ranking mondiale, lei è la numero 26: Jannik Sinner e Anna Kalinskaya sono due campioni del mondo del tennis e, fino a questo momento, nessuno li aveva mai "accoppiati" se non per parlare di sport.

Tuttavia, qualcuno sui social ha insinuato che i due potrebbero essere una nuova coppia: Anna, come riporta La Gazzetta dello Sport, sarebbe stata avvistata a Torino, città in cui Jannik sta curando il suo infortunio all'anca (che, forse, non gli permetterà di partecipare allo Slam francese, ovvero, il Roland Garros che inizierà lunedì 20 maggio). Il tennista sta effettuando la riabilitazione al J Medical.

Jannik Sinner e Maria Braccini si sono lasciati?

Il gossip che vede come protagonisti Jannik Sinner e Anna Kalinskaya prenderebbe ancora più valore dopo la presunta rottura di lui con la fidanzata storia Maria Braccini. I due sono insieme (o erano?) da quattro anni e lei è stata vista l'ultima volta a sostenere il fidanzato al Masters 1000 di Miami che si è tenuto a marzo. Sinner è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata e così anche la ragazza.