Juventus, Weston McKennie e Chiara Frattesi stanno insieme: la foto romantica allo stadio dopo la vittoria della Coppa Italia

Weston McKennie e Chiara Frattesi hanno ufficializzato la loro relazione. Era da qualche tempo, ormai, che si vociferava di una frequentazione tra il centrocampista della Juventus e la modella, sorella del giocatore dell'Inter Davide Frattesi. I due, però, non avevano mai proferito parola in merito o, comunque, non si erano mai esposti più di tanto alimentando i vari gossip, anche perché entrambi molto gelosi delle rispettive vite private. Tuttavia, ora, la conferma della relazione arriva sia da parte di Weston che da parte di Chiara.

La nuova coppia

Weston McKennie e Chiara Frattesi sono una nuova coppia e, dopo mesi di silenzi e indizi social, i due hanno confermato la relazione. Il centrocampista della Juventus e la modella si sono lasciati immortalare insieme abbracciati al termine della partita dei bianconeri contro l'Atalanta valevole per la finale di Coppa Italia.

La squadra di Massimiliano Allegri è uscita vincitrice e quale miglior modo di festeggiare se non con l'amore?

McKennie con una mano stringe una bottiglia di vino e con l'altro braccio cinge la fidanzata che sorride e riposta lo scatto nel proprio profilo Instagram aggiungendo anche un cuore rosso.

Chiara Frattesi allo stadio

Nei mesi scorsi, Chiara Frattesi è stata avvistata più volte all'Allianz Stadium, ovvero la casa sportiva della Juventus e, quindi, i tifosi hanno capito immediatamente che la sua presenza allo stadio non aveva nulla a che vedere con il fratello. La modella era sempre in tribuna e, adesso, si sa chi andava a supportare.