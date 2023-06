Max Biaggi, ecco la nuova fidanzata: lei ha 29 anni meno di lui, vacanza a Formentera

Nuovo amore per Max Biaggi: lo sportivo ha una nuova fidanzata con la quale è stato fotografato in teneri atteggiamenti a Formentera. Anzi, a dirla tutta sembra che l'ex campione di MotoGp voglia proprio mostrare senza filtri la sua nuova storia d'amore. E così, i fotografi del settimanale Chi non si sono fatti sfuggire l'occasione e ritraggono Max Biaggi con la sua dolce metà: una ballerina di 29 anni più giovane. Ma andiano a vedere tutto nel dettaglio.

Max Biaggi e Virginia De Masi

La fortunata si chiama Virginia De Masi e ha 23 anni mentre Max Biaggi ha 52 anni. I due sono stati beccati dai paparazzi tra baci, abbracci e tenere effusioni in spiaggia. Poi, la sera si sono concessi una romantica cena al Can Carlos, uno dei ristoranti più noti dell'isola.

Chi è Virginia De Masi

Con Virginia De Masi, Max Biaggi sembra vivere una bellissima storia d'amore. Lei è una ballerina napoletana 23enne, che sin da piccola ha dimostrato grandi doti nella danza e anche le idee chiare sul suo futuro sentimentale.

Qualche mese fa, senza troppo clamore, l'ex compagno di Eleonora Pedron ha detto addio alla sua ultima fidanzata, la modella Francesca Semenza con la quale ha fatto coppia fissa negli ultimi anni.