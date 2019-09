Eleonora Pedron con Fabio Troiano in passerella a Venezia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo aver messo fine alla sua relazione con Fabio Troiano ha velocemente ritrovato il sorriso a fianco dell’ex Miss Italia, anche lei single da poco a seguito dell’addio a Nicolò De Devitiis, inviato de “Le Iene”. Fabio ha portato Eleonora a Venezia in occasione della mostra del Cinema, dove hanno sfilato sul red carpet, e la cosa non sembra essere andata giù alla sua ex.Fabio ed Eleonora erano stati già paparazzati insieme tempo fa, ma hanno voluto tenere al segreto al loro relazione fino all’apparizione alla Mostra del Cinema di Venezia.Dopo che sono apparsi gli scatti sul red carpet, la ex di Troiano, Anny Centis, con cui ha avuto una relazione durata oltre 6 anni ha deciso di postare un glaciale: “Schifata” dal suo account Instagram. E dal tam tam sembra che una reazione così “stizzita” sia dovuta al fatto che a causare la fine dell’amore tra Anny e Fabio potrebbe essere stata proprio la presenza di Eleonora…