Eleonora Pedron e Fabio Troiano, la passione della coppia in vacanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La storia d'amore è ancora alle prime fasi e la passione è inarrestabile: Eleonora Pedron ha ritrovato la felicità e il sorriso grazie a Fabio Troiano . La coppia è stata paparanzzata al mare durante una vacanza a Pantelleria.A immortalareè stato il settimanale di gossip Chi: le foto sono state pubblicate nel numero in edicola da oggi, mercoledì 21 luglio. L'intesa tra i due sembra essere perfetta, come dimostrano anche gli scatti pubblicati dalla rivista diretta da Alfonso Signorini.Per l'ex Miss Italia, 37 anni, la nuova storia è stata l'occasione per dimenticare la 'iena' Niccolò De Devitiis, frequentato per circa un anno., 44 anni, era invece reduce dalla fine della lunga storia d'amore con Anny Centis.