Chiara Nasti, viaggio di nozze a Miami. Ma i fan notano il dettaglio: «La prossima volta stai più attenta»

Chiara Nasti, in questo momento, si sta godendo il suo viaggio di nozze a Miami, Stati Uniti, insieme al marito Mattia Zaccagni. I due sono partiti come dei veri piccioncini e, infatti, il loro piccolo Thiago è rimasto a casa con i nonni e la zia. In questi giorni, quindi, l'influencer sta pubblicando varie storie, foto e video in cui mostra i suoi outfit e anche i suoi allenamenti. Nell'ultimo scatto postato, però, un particolare ha attirato l'attenzione dei fan che si sono fatti sentire nei commenti.

Il post di Chiara Nasti

In una delle ultime foto che Chiara Nasti ha pubblicato sul proprio profilo Instagram indossa un mini abito nero con dettagli bianchi sul collo e delle scarpe decollete con tacchi vertiginosi. Secondo i suoi numerosissimi follower, però, l'influencer avrebbe modificato la sua figura in modo tale da assottigliare la vita. Così facendo, avrebbero, però, "tagliato" in un modo non proprio naturale parte del braccio destro.

In molti, quindi, si sono sentiti in dovere di farle notare questo errore grafico e alcuni hanno scritto: «La prossima volta sta più attenta, se proprio devi modificarti le foto fallo meglio», «Sembra che ti manchi un braccio, fa impressione» oppure ancora «Saremmo tutte belle se ci mettessimo a modificare ogni foto».

Chiara ha, poi, pubblicato uno scatto romantico insieme a Mattia Zaccagni, scrivendo semplicemente: «Miami vibes» con alcuni cuoricini rosa.

Il matrimonio di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni è stato celebrato nella Basilica di Santa Maria in Aracoeli a Roma, lo scorso 20 giugno.

Poi, dopo la cerimonia solenne, la festa si è trasferita a Villa Miani dove Chiara ha cambiato vestito per ben tre volte.