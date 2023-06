Nicolò Zaniolo, playboy a Formentera: si diverte in spiaggia con una mora misteriosa

Fenomeno in campo, meglio ancora sulla spiaggia di Formentera. Nicolò Zaniolo tiene alta la bandiera azzurra anche in Spagna, alle Baleari. La stella della Roma finita a brillare in Turchia, con la maglia del Galatasaray è in vacanza. E come mostrano le foto di Chi si diverte tantissimo con amici e tante amiche...

L'eterna promessa del calcio italiano vorrebbe tornare in Italia (il Milan lo ha cercato lo scorso gennaio) intanto corre felice in spiaggia. Come se fosse un allenamento insegue una mora. E che mora.

Zaniolo, scrive il settimanale diretto da Alfonso Signorini, viene sfidato da una bella mora in hot pants che gli dice: «Prova a prendermi». Lui sta al gioco a rischio figuraccia perché lei riesce a dribblarlo e a non farsi prendere, mentre Nicolò cade sulla sabbia. Che figura!

Ma la partita è solo cominciata. E Zaniolo a perdere non ci sta mai.