Chiara Ferragni, da Ibiza alle Dolomiti. I fan: «No, ma fatevelo qualche giorno di vacanza»

Continua l'estate di Chiara Ferragni e Fedez con Leone e Vittoria in giro per il mondo. Neanche il tempo di rientrare da Ibiza e Formentera che i Ferragnez si sono catapultati in Alto Adige per respirare, dopo l'aria di mare, anche quella di montagna.

Alla fine dell'estate, la famiglia si gode qualche giorno di vacanza sull'Alpe di Siusi, sulle Dolomiti, tra paesaggi mozzafiato e qualche nuvola.

«Cambio di scenario», ha commentato l'imprenditrice digitale sui social. Su Instagram, infatti, nelle ultime ore è apparso un post in cui Leone e Vittoria si abbracciano e alle loro spalle natura incontaminata dell'Alto Adige.

Nelle stories di Fedez, invece, Vittoria gioca col fratello mentre raccoglie dei fiori che custodisce gelosamente. «Per me amore?», ha chiesto il papà. «No!», ha risposto la piccola.

Critiche dai fan

Tra i quasi 15 milioni di follower di Chiara Ferragni sembra ci sia qualcuno che non ha gradito le immagini. «Da Ibiza alle Alpi: i tuoi bambini non riposano mai?», si chiede qualche utente.

O, ancora, un altro ironicamente ha scritto: «No, ma fatevelo qualche giorno in più di vacanza che ve la meritate».