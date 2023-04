Vladimir Luxuria: «Cristina Scuccia dirà i veri motivi per cui ha lasciato il velo»

Vladimir Luxuria, ospite a Pomeriggio 5 da Barbara D'Urso, ha detto la sua su Cristina Scuccia, l'ex suora protagonista a L'Isola dei Famosi. Tra i personaggi più chiacchierati del reality, molte sono le curiosità del pubblico in merito alle sue scelte passate e alla sua vita di adesso. Sul web si susseguono tanti rumors, ma a dare conferma che ci sia più di quanto mostrato è anche l'opinionista del reality.

Luxuria: «Cristina dirà i motivi per cui ha lasciato il velo»

Vladimir esordisce con ironia ammettendo di sostenere la Scuccia: «Mi piace molto Cristina, è il personaggio con la quale mi identifico di più dato che tutte e due abbiamo preso i voti. Io in Parlamento, lei in Convento. Siamo due ex».

Sostiene però che l'ex suora non si sia ancora espressa a 100%: «Lei è un personaggio molto forte, mi piace molto e secondo me ancora non si è lasciata andare completamente, ha ancora il freno a mano. Questo perché sente di avere una responsabilità anche di rappresentanza della fede».

Verità nascoste

L'opinionista sembra sapere più di quello che è emerso pubblicamente su Cristina e si dice convinta che nel corso delle prossime puntate emergeranno nuovi aspetti, magari inaspettati della naufraga: «Credo che dovrà dire ancora altri motivi per cui ha lasciato il velo, quindi secondo me dirà altri motivi rispetto a quelli che noi già conosciamo. E qui mi sto zitta».