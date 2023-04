Isola, Cristina Scuccia e i problemi dopo il successo: «Sono andata in terapia». Ecco cosa ha rivelato

Cristina Scuccia, concorrente dell'Isola dei Famosi, sta affrontando con coraggio quest'esperienza. E, nel daytime dell'Isola, la neo naufraga ha raccontato il periodo dopo aver vinto The Voice of Italy. In realtà, Cristina ha dato sfogo ad una confessione molto toccante. La neo naufraga ha spiegato di aver dovuto ricorrere anche ad un accompagnamento terapeutico. Ma procediamo con ordine.

Il racconto di Cristina Scuccia all'Isola dei Famosi

Cristina Scuccia si è confidata con Corinne Clery ha raccontato nel dettaglio cosa le è accaduto dopo aver vinto il programma televisivo The Voice. «L'accompagnamento terapeutico mi ha aiutato molto. Quando ho iniziato ero in frantumi e non riuscivo ad uscirne. Mi riesce difficile fidarmi, perché The Voice mi ha portato il trauma di fidarmi delle persone».

Poi, ha aggiunto: «C'è stato un periodo in cui le persone si microfonavano di nascosto e si avvicinavano» Cristina ha poi spiegato di non avere più fiducia delle persone, perché la vedeva come una violazione. «Non so se l'Isola sia il posto giusto per iniziare a fidarmi», ha concluso Cristina.

Riuscirà Cristina a fidarsi delle persone con consapevolezza? Non ci resta che aspettare cosa ci riservi quest'edizione dell'Isola dei Famosi.