Isola dei Famosi, la lite tra Corinne Clery e Fiore Argento: «Se non fa la vittima non è contenta»

L'Isola dei Famosi è cominciata solo da qualche settimana eppure gli animi in Honduras iniziano a scaldarsi. L'argomento più importante e, spesso, di discussione tra i naufraghi, oltre al cibo, è il fuoco, o meglio, la sua gestione. Proprio per questo, nelle scorse ore, è nata una discussione tra Corinne Clery e la compagna di gioco, Fiore Argento.

La discussione di Corinne Clery e Fiore Argento

La lite tra Corinne Clery e Fiore Argento è nata per il fuoco. La figlia del regista Dario Argento, ha detto: «Sono stata tutta la notte a fare il fuoco, cioè dobbiamo cominciare a fare i turni perché senno non è possibile». Allora, Corinne Clery ha risposto: «Ma scusa, se io mi sveglio e vedo che il fuoco è acceso ma perché devo stare lì a guardarlo? Cioè abbi pazienza», quindi, Fiore ha detto: «Va bene guarda lo faccio io, basta. Non voglio discutere». Corinne, poi, in confessionale ha detto: «Mi viene veramente da ridere perché Fiore è così: se non fa la vittima proprio non è contenta».

Le sorelle Argento

Fiore Argento è una delle concorrenti preferite dal pubblico a casa: con il suo modo di fare ha già conquistato tutti. In Honduras arriverà, poi, la sorella Asia Argento che farà visita ai naufraghi per dare loro un po' di carica.