Asia Argento, il tatuaggio in ricordo della sorella morta sul ventre: ecco cosa rappresenta

I tatuaggi di Asia Argento, attrice e regista italiana di fama internazionale, sono tantissimi. L'attrice, che ha recentemente partecipato all'Isola dei Famosi, il reality condotto da Ilary Blasi, ha catturato l'attenzione del pubblico non solo per la sua personalità eclettica, ma anche per i magnifici tatuaggi che ha sfoggiato in costume. Ma procediamo con ordine.

La maggior parte dei tatuaggi di Asia Argento sono stati disegnati dal noto artista romano Marco Manzo, celebre fondatore del Tribal Tattoo Studio Tatuaggi e Piercing a Roma. Tra i tatuaggi di Asia Argento spicca la famosa collana Vittoriana che le decora il décolleté.

L'attrice è volata in Honduras per aiutare la sorella Fiore Argento in un momento di difficoltà. Dopo essersi tuffata dall’elicottero, ha raggiunto la spiaggia a nuoto per condividere un tenero video-messaggio per la sorella e dispensare alcune perle di saggezza per affrontare al meglio il programma e il difficile viaggio.

Al suo arrivo sull’Isola, Asia, la più piccola delle due, ha trovato sulla spiaggia una fotografia che la ritrae da bambina insieme alle sue due sorelle. Da lì il ricordo della perdita di una di loro, terribile momento per entrambe.

«Lei è mamma di due bellissimi bambini e quindi è diventata materna anche nei miei confronti. Io la amo tantissimo, questo è un regalo che mi dà una grande forza. Ti ringrazio con tutto il cuore, ti amo sorella». ha detto Asia rivolgensodi a Fiore.

Un lungo abbraccio ha chiuso la scena teneramente.

La sorella scomparsa di Asia Argento

La sorella scomparsa di Asia Argento è raffigurata in uno dei tatuaggi dell’attrice, più precisamente quello collocato sul ventre. Si tratta, infatti, della rappresentazione di un angelo in ricordo della sorella venuta a mancare anni orsono.

L'attrice è molto amata dal grande pubblico televisivo e cinematografico per la sua verve autentica, spontanea e naturale che l’ha resa negli anni una vera e propria icona a livello nazionale e internazionale.

Un esempio di donna forte e tenace.