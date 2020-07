Pierluigi Diaco, scontro in diretta con l'ospite Corinne Clery: «Bugiarda»

Pierluigi Diaco è apparso spazientito nella puntata di oggi di "Io e te" davanti a Serena Grandi e Corinne Clery. Le due amiche, un tempo rivali, erano ospiti del programma e stavano raccontando proprio la ritrovata amicizia al Grande Fratello. Entrambe, infatti, hanno partecipato al reality più longevo della televisione italiano ripercorrendo i motivi che le hanno indotte a litigare, tra cui l'aver sposato lo stesso uomo, Giuseppe Ercole.

Adesso, tuttavia sono inseparabili e ansiose di raccontare la loro quotidianità fatta di cibo e serate con gli amici. Corinne Clery è la più chiacchierona e spinge il padrone di casa a pretendere la parola. «Riesco a fare una domanda parlando con voi o no?», chiede Diaco tentando di zittire l'attrice francese. Il conduttore ha anche ammesso di faticare a credere che le due donne abbiano fatto pace grazie alla tv.

Le due si sono riappacificate grazie al Grande Fratello e al figlio di Serena, Edoardo, dopo aver mostrato a milioni di telespettatori di non riuscire a sopportarsi. «Mi rifiuto di credere che i sentimenti possano passare attraverso il mezzo freddo e costruito della tv», ha dichiarato Diaco. E alla spiegazione di Corinne, che ha chiamato in causa gli autori e gli psicologi del reality ha replicato: «La psicologia è una cosa seria, io stesso ho fatto un percorso, non può passare in un programma televisivo». «Non ci sei passato, non puoi sapere. Non dico bugie», la risposta della Clery. E ancora: «Uno l'ho fatto e mi sono sottratto a logiche finte. Non ci credo che dietro la televisione possa esserci la verità. Non ti credo».



