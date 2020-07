Pierluigi Diaco, lo sfogo inaspettato a Io e Te: «Sono un perdente...». Ecco cosa sta succedendo

Ultimo aggiornamento: 17:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi, durante l'intervista a Monica Setta, il conduttore del salotto estivo di Rai1 si è lasciato andare a uno sfogo inaspettato. Si parla di ascolti tv. Il volto di Uno Mattina in Famiglia sostiene di tenere molto allo share e di essere contenta di come sia andata la stagione.LEGGI ANCHE:A quel punto, Diaco spiazza tutti con il suo intervento: «».Monica Setta interviene in difesa del collega: «».