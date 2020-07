Claudia Galanti, morto il papà: «E' mancato improvvisamente»

Un grave lutto per Claudia Galanti. La showgirl, modella ed ex partecipante all’Isola dei Famosi è andata a vivere in Francia con i figli, dove ha iniziato un nuovo progetto professionale, proprio mentre era al lavoro gli è stata comunicata la notizia della morte del padre.

LEGGI ANCHE: Stefano De Martino, flirt con Mariarosaria Leone? Lei rompe il silenzio su Instagram

LEGGI ANCHE: Simona Izzo, incidente in barca a Capri: «Sono caduta in acqua come un pesce»

Il papà della Galanti viveva in Uruguay, terra d’origine della showgirl: “Doccia fredda per Claudia Galanti – fa sapere “Chi” nelle “Chicche di gossip” – che ha scoperto il decesso di suo papà, che si trovava in Uruguay. Claudia, quando ha appreso la notizia, stava lavorando al suo progetto di cucina. Poi, è arrivato il grande dolore”.

Claudia Galanti nel 2010 si è fidanzata con l’imprenditore Arnaud Mimran, poi finito in carcere per reati fiscali. I due hanno avuto 3 figli, Liam Elijah, nato il 3 aprile 2011, Tal Harlow, nata l'8 giugno 2012 e Indila Carolina Sky, nata il 21 marzo 2014. L’ultima figlia, Indila Carolina Sky è venuta a mancare il 3 dicembre dello stesso anno per soffocamento durante il sonno, mentre era col papà.

Ultimo aggiornamento: 15:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA