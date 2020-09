Allarme Covid a "Io e Te", Pierluigi Diaco: «Possibile il ritorno in onda il 4 settembre»

«Raiuno mi ha appena comunicato che ci sono buone possibilità di tornare in onda venerdì 4 settembre con l'ultima puntata di “Io e Te”». Lo annuncia Pierluigi Diaco dopo la sospensione del programma che ha condotto nel pomeriggio di Rai1in seguito a una collaboratrice risultata positiva al coronavirus. «Siamo in attesa dell'esito di un tampone che mi auguro sia negativo. Non sono stati giorni facili: assicurarci della salute del nostro gruppo di lavoro è stata la priorità assoluta. Tra stasera e domani dovremmo avere risposte certe».

«Voglio rivolgere un sentito e commosso ringraziamento a Katia Ricciarelli che mi ha affiancato in questi mesi, ai miei autori, a tutto il cast, alla redazione e alla produzione per la pazienza, il rigore e il senso di comunità dimostrato in questi giorni - sottolinea Diaco -. Un ringraziamento pieno di riconoscenza al pubblico che ci ha inoltrato messaggi pieni di affetto e al direttore Stefano Coletta e a tutta Rai1 per averci fatto sentire costantemente la loro vicinanza« sottolinea Diaco.

