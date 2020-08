Mariolina Cannuli spiazza Pierluigi Diaco a Io e Te: «Sei noioso...». Lui reagisce così. Oggi, l'ospite del consueto faccia a faccia è stata la storica annunciatrice Rai, che con ironia ha raccontato la sua carriera tra la tv di Stato e Mediaset.

Parlando della sua collaborazione col Biscione, Mariolina Cannuli ha detto: «Berlusconi mi chiamò per lavorare a Mediaset, ma rimasi in Rai dove avevo un contratto a tempo indeterminato. Lavorai comunque dietro le quinte di Mediaset, insegnando dizione alle giovani annunciatrici e conduttrici, tra cui la veneta Licia Colò».

Poi aggiunge: «Adesso devo dire qualcosa che per questa trasmissione che ha un suo aplomb...». Diaco, scherzando, la interrompe: «Stai dicendo che è noiosa? A me piace la tv noiosa...». Lei risponde ironica: «Tu sei noioso...». Diaco scoppia a ridere. Poi Mariolina Cannuli conclude la sua storia: «Dirò una parola che in questa trasmissione non si usa... Le lombarde parlavano con la O chiusa. Dissi loro che se non la smettevano veniva loro la bocca a culett*** di gallina». Risate in studio.

