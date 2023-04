Meghan Markle, il nuovo look della vendetta: capelli lisci e scalati, ecco l'ultima apparizione

Lo hanno già soprannominato: "il restyling della vendetta". Perché se Diana sfoggiò un vestito per vendicarsi della famiglia reale, Meghan Markle ha puntato su una nuova immagine: «sexy ma forte, indipendente e sicura di sè e soprattutto intransigente» ha detto un'esperta al Daily Mail.

E allora eccola Meghan con un nuovo taglio di capelli: scalati, perfettamente lisci schiariti con delle sfumature leggermente ramate su base castano. Pizzicata ad una partita dei Lakers con il suo Harry più innamorati che mai (altro che crisi), mostra al mondo che lei continua a darsi da fare. Rimarrà in Calfornia il 6 maggio, gorno dell'incoronazione del suocero Re Carlo, a Wesminster sarà presente solo Harry (in decima fila), ma la principessa che conosce il potere dell'immagine torna a farsi vedere in pubblico. Megha ha presentato Misan Harriman al Ted Talk 2023, partecipando all'evento solo virtualmente, con un video messaggio. Il fotografo è un amico di vecchia data tanto da aver scattato molte foto a lei e Harry nel corso degli anni, quando i due erano ancora membri della royal family. Nel video, la duchessa appare "rivoluzionata". E chissà che non stia preparando un'altra rivoluzione.