Tale e Quale Show, Cristina Scuccia fuori dal cast: ecco cosa è successo e chi la sostituirà

Cristina Scuccia non farà più parte del Tale e quale show. Secondo alcuni rumors l'ex suora e naufraga de L'Isola dei Famosi non prenderà parte al programma Rai e sarà sostituita da Jo Squillo. Il celebre talent di Rai 1 debutterà venerdì 22 settembre, come sempre con la conduzione di Carlo Conti, e in giuria Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio.

Il cast

Qualche giorno fa, proprio Conti, ha annunciato il cast della prossima edizione, e tra i nomi ci sono quelli di Ginevra Lamborghini, Alex Belli, Pamela Prati, Maria Teresa Ruta e tanti altri. A essere annunciata come concorrente è stata anche Cristina Scuccia, tuttavia nelle ultime ore, secondo quanto riportato da Tv Blog, è emerso che l'ex suora potrebbe non essere più nel cast, sostituita dalla cantante degli anni '80.

Gli accordi

Pare che il problema sia stato nei mancati accordi tra la Scuccia e la Rai.

Secondo i rumors pare ci siano alla base questioni economiche ed editoriali. Al suo posto sembra arriverà Jo Squillo, ma si tratta solo di rumors, che per ora non sono stati confermati né dalle dirette interessate, né dall'azienda.