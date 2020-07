Costanza Caracciolo, festa a sorpresa per Bobo Vieri: «L'abbiamo preso in giro per giorni..»

Costanza Caracciolo organizza una festa a sorpresa per Bobo Vieri. L’ex velina, per i 47 anni del marito, ha chiamato a raccolta gli amici più cari per un party a bordo piscina.

L’idea di Costanza, come ha confessato dalle stories di Instagram era quello di raccogliere dei video degli amici più cari di Vieri sparsi per il mondo, ma poi ha ben pensato di regalargli una festa in grande stile in tema hawaiano. E’ stata aiutata dagli amici mentre Bobo non sospettava niente: “All’inizio – ha fatto sapere sul social - avevo preso in considerazione l’idea di raccogliere un video di auguri da parte dei suoi amici in giro per il mondo, poi ho pensato: perché non organizzare una festa a sorpresa, visto che voleva fare un barbecue? Per giorni l’abbiamo preso in giro, lui non sapeva niente (…) Il tema era hawaiano ma gli ospiti non lo sapevano. Sono arrivati vestiti di bianco e io gli ho dato accessori come cappelli e collane durante la serata”.

E dagli account dei rispettivi coniugi ci sono alcuni scatti della divertente serata, con Bobo in compagnia degli amici e della famiglia. In un post condiviso da entrambi c’è un scatto di Bobo e Costanza con le figlie, seguita da due diverse didascalia. Nell’account di Vieri c’è il ringraziamento a Costanza (“È stata una sorpresa meravigliosa, giuro che non mi sono accorto di nulla, è stata una festa incredibile con tutti i nostri amici.. 🕺🏻❤️🍾 #loveyou #cocopops @costy_caracciolo”), mentre in quella della Caracciolo gli auguri e una piccola dichiarazione d’amore al marito: “Happy birthday my super love•♥️💕♥️💕 #loveyou 💋💋💋”.



Ultimo aggiornamento: 15:41

