La modella rivela i segreti per un corpo perfetto: «Uno di questi è rientrare a casa prima di mezzanotte»

Veronika Rajek è una modella 27enne di origini cecoslovacche che vive negli Stati Uniti. È diventata famosa sui social per la sua bellezza e i suoi scatti sexy ma anche perché non ha mai nascosto di essere una grande tifosa della squadra di football americano dei Tampa Bay Buccaneers e, soprattutto, di essere un'ammiratrice di Tom Brady, suo atleta preferito. Veronica, infatti, è una grande appassionata di sport e, recentemente, ha rivelato i suoi segreti di bellezza.

L'intervista

Veronika Rajek, in una recente intervista rilasciata al Daily Star Sport, ha rivelato: «Sono una fanatica della palestra e del fitness e, per il mio lavoro, devo sempre mantenere in forma il mio corpo.

Il segreto consiste nella coerenza: niente alcol, niente droghe, niente fast food, non mangiare troppo, dormire e tornare a casa prima di mezzanotte. Vado in palestra quattro o cinque volte a settimana. Non faccio esercizi speciali ma sono molto responsabile rispetto a ciò che mangio e, poi, odio il sapore dei superalcolici. Certo, ne ho bevuto qualche sorso nella mia vita, ma non è qualcosa che mi piace fare spesso, anzi. Quindi, uno dei segreti per mantenersi in forma è quello di dormire abbastanza ore a notte».

Veronika sui social

Veronika Rajek è seguitissima sui social, in particolar modo su Instagram: il suo profilo conta più di sei milioni di follower. I suoi scatti, che sono sempre molto sexy, alle volte, sono sostituiti da foto "normali" in cui la modella si trova allo stadio oppure in vacanza in spiaggia.