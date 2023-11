Instagram, chi guadagna (e quanto) di più in Italia: Chiara Ferragni "solo" seconda, ecco la top 5 italiana e la classifica mondiale

HopperHQ, piattaforma di analisi e monitoraggio dei social media, ha stilato anche quest'anno la Instagram Rich List 2023, ovvero la classifica delle persone più pagate su Instagram. Spoiler: due tra i 100 più ricchi sono italiani.

Un dato interessante riguarda la presenza femminile: il report mostra infatti che le donne continuano a dominare la classifica, mostrando come in questo campo il gender pay gap non esista più. Più della metà (56%) dei 100 profili di Instagram più pagati, appartengono infatti a donne.

Vediamo allora di seguito la classifica internazionale e quella italiana dei più pagati grazie a Instagram, e quanto arriva a guadagnare un influencer con un singolo post.

Quanto guadagnano le star con un singolo post?



Rispondere a questa domanda ci aiuta a farci un’idea del business milionario che esiste intorno ai profili star del web: il loro valore di visibilità e "influenza" risiede nel fatto che le aziende vedono nella pubblicità su Instagram uno dei modi più efficaci per guadagnare potenziali clienti. Naturalmente, più follower e visibilità si ha, più le aziende sono disposte a pagare.

I compensi per post variano infatti in base al numero di followers.In Italia, si va da 100 a 300 euro a contenuto per chi ha dai 5 ai 10 mila followers, da 300 a 850 euro per chi ha tra i 10 e i 50 mila followers. Per chi ha tra i 50 e i 300 mila followers, il compenso per contenuto sale da un minimo di 950 euro a un massimo di 3.500/4.000 euro. I compensi dei cosiddetti macro influencer (200mila - 1 milione di follower) salgono del 6,7%.

La classifica italiana

Al primo posto troviamo Khaby Lame che con un singolo post guadagna oltre 325 mila dollari.

Khaby è un ragazzo di appena 23 anni, arrivato in Italia dal Senegal quando aveva solo un anno che è ormai diventato il re italiano di Tik Tok il più seguito in assoluto nel nostro Paese, con uno scarto enorme rispetto ad altre star come Gianluca Vacchi (17 milioni) o Luciano Spinelli (7 milioni), che gli ha consentito anche di entrare nell'ambitissima top 100 mondiale della piattaforma ancora capitata da Charlie D'Amelio.

Khaby ha conquistato la Generazione Z con video tutto sommato semplici, ma semrpe ironici e d'impatto. Il suo è stato un inizio in sordina: a marzo 2020, in pieno lockwdown, ha pubblicato un video in cui si disinfetta le mani con il gel. Niente di speciale, poche migliaia di like, poi la scalata.

Secondo posto: Chiara Ferragni

Al secondo posto troviamo Chiara Ferragni che con un singolo post guadagna circa 95 mila euro.

Terzo posto: Gianluca Vacchi

L'imprenditrice digitale nata anni fa con l'ormai iconico nickname di "The blonde salad" resta a regina indiscussa delle influencer per quanto riguarda riconosibilità anche all'estero e popolarità anche fuori dai social.

Gianluca Vacchi si aggiudica il terzo gradino del posdio con 69 mila euro a post. Nonostante controversie e polemiche che negli ultimi anni non sono mancate su di lui, l'imprenditore e influencer bolognese rimane tra gli account italiani più seguiti e strapagati dalle aziende.

Terzo e quarto posto: Mariano di Vaio e Giulia De Lellis

Rispettivamente 20 mila euro e 16 mila euro a post: con queste cifre Mariano Di Vaio e

Giulia De Lellis si aggiudicano il 3° e 4° posto della classifica italiana. Entrambi accomunati da avvenenza e passione per la moda, Di Vaio, classe '89, si è trasferito a soli 18 anni all'estero per seguire la sua carriera di attore e modello. Ha aperto il suo blog MDV Style nel marzo 2012 e collabora oggi con i più importanti brand e riviste, a livello nazionale ed internazionale.

Per quanto riguarda la De Lellis, l'influencer nata a Ostia il 15 gennaio 1996, arriva alla popolarità a soli 19 anni, quando partecipa come corteggiatrice alla stagione 2015-2016 di Uomini e Donne. Oggi è tra le influencer del settor beauty più seguite in assoluto.

La classifica mondiale

La persona più ricca del mondo in assoluto grazie a Instagram? È Cristiano Ronaldo il profilo più seguito al mondo con 611 milioni di follower (dati al 13 novembre 2023), dietro solo all’account ufficiale di Instagram che ne conta oltre 662 milioni. Il campione portoghese guadagna in media 3,234 milioni di dollari per post.

Di seguito i 10 account Instagram più ricchi al mondo e quanto ognuno di loro guadagna con un singolo post:

Cristiano Ronaldo, $ 3.234,000.

Lionel Messi, $ 2,597,000.

Selena Gomez, $ 2,558,000.

Kylie Jenner, $ 2,386,000.

Dwayne Johnson, $ 2,326,000.

Ariana Grande, $ 2,264,000.

Kim Kardashian, $ 2,176,000.

Beyonce, $ 1,889,000.

Khloe Kardashian, $ 1,866,000.

Justin Bieber, $ 1,763,000.

Rispetto al 2022, la top 10 di quest'anno non ha subito grandi variazioni: l’unica new entry è Khloe Kardashian, che prende il posto della sorella Kendall Jenner.